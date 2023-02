Spal, ufficiale l’esonero di De Rossi: al suo posto Oddo

L'ex capitano giallorosso è stato sollevato dall'incarico dopo i 15 punti raccolti in 16 partite. A Ferrara arriverà il campione del Mondo ex Milan e Lazio

L'avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della Spal è finita. Lo ha confermato il club con un comunicato ufficiale sul proprio sito: "La Società desidera ringraziare il tecnico ed i componenti del suo staff per il lavoro svolto in questi mesi, augurando loro le migliori fortune professionali per il futuro della loro carriera". L'ex capitano giallorosso era arrivato a Ferrara l'11 ottobre scorso, raccogliendo 15 punti in 16 partite. Un bottino giudicato troppo magro anche dal presidente Tacopina, uno dei suoi principali sostenitori. Al suo posto, un altro campione del Mondo, ovvero Massimo Oddo. Per l'arrivo dell'ex terzino d Lazio e Milan, manca solo l'ufficialità.