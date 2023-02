La Roma aspetta Smalling: i giallorossi ottimisti sul rinnovo

La Roma fiduciosa su Smalling. Il difensore inglese ha il contratto in scadenza a giugno e lo stesso calciatore ha un'opzione per prolungare l'accordo che ad ora è in bilico. Secondo 'Sky Sport', i giallorossi attendono ancora una risposta del loro numeri 6 ma sono comunque ottimisti sulla firma. Nei giorni scorsi Tiago Pinto ne aveva parlato così in maniera abbastanza incoraggiante, così come a inizio 2023. I contatti con l'agente dell'ex United continuano, fino a maggio tutto è ancora possibile. C'è l'Inter in agguato, con la Roma che in caso di addio si ritroverebbe a doverlo sostituire con un investimento importante.