Europa League, Nyberg arbitra Salisburgo-Roma. Lo svedese del 5-1 al CSKA

L'andata dei play off della competizione europea è in programma giovedì alla Red Bull Arena, ore 18:45

Glenn Nyberg è l'arbitro di Salisburgo-Roma, match d'andata dei play off di Europa League, in programma giovedì alla Red Bull Arena (ore 18:45). Il fischietto svedese ha incontrato una sola volta i giallorossi, il 16 settembre 2021, nel 5-1 dell’Olimpico contro il CSKA Sofia nella fase a gironi della Conference League. In gol per la Roma: Pellegrini (doppietta), El Shaarawy, Mancini e Abraham. Per Nyberg sarà il debutto assoluto con il Salisburgo, oltre che il primo match con una formazione austriaca, mai diretta in carriera. Ecco la designazione arbitrale completa: