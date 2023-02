Roma, si valuta la separazione da DigitalBits: in caso di addio è pronta Toyota

Non accenna placarsi il caos intorno a DigitaBits. Lo sponsor è in ritardo con i pagamenti a diversi partner come l'Inter, che infatti nei mesi scorsi ha deciso di oscurarne il nome dai led a bordocampo, dai contenuti digital e sul sito oltre che sulle maglie della squadra femminile e della squadra primavera. Come riportato da Calcio e Finanza, la Roma fino a questo momento non ha avuto questi problemi ma i Friedkin stanno pensando di interrompere il rapporto di sponsorizzazione prima di ritrovarsi nella stessa situazione. Il possibile sostituto è stato già individuato e sarebbe Toyota, brand automobilistico giapponese già sulle maglie d'allenamento della squadra. Il patron americano della Roma è il più grande distributore Toyota negli Stati Uniti e rappresenta quasi il 15% delle vendite totali sul mercato USA del brand. Il rapporto tra le parti che verrebbe ancor di più rafforzato in caso di approdo dentro Trigoria.