Roma, Montella torna a Trigoria: visita all’archivio storico e foto con Mourinho

L'ex attaccante e tecnico giallorosso ha visitato il centro sportivo intrattenendosi in particolare con lo Special One e con Paulo Dybala

Ospite speciale oggi a Trigoria. Prima dell'allenamento odierno, Vincenzo Montellaha fatto visita al Centro Sportivo Fulvio Bernardini per, come si legge dal comunicato del club, "fare un tuffo nel passato, salutando anche José Mourinho e i giocatori della prima squadra". L'areoplanino, ha visitato anche l'archivio storico presente all'interno di Trigoria nel quale ha potuto rivedere alcune delle sue maglie da gioco che lo hanno accompagnato nella sua lunga carriera in giallorosso (258 partite e 101 gol).