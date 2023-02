Dionisi: “La Roma voleva Frattesi a gennaio, ma ero convinto che sarebbe rimasto”

L'allenatore del Sassuolo aggiunge: "La società mi aveva rassicurato. So che certe scelte se vengono fatte poi non se ne può fare a meno"

Alessio Dionisi , tecnico del Sassuolo , ha parlato ieri a Dazn nel corso della trasmissione 'Supertele'. Si è soffermato sul momento della squadra e anche su Davide Frattesi , che poteva partire a gennaio per trasferirsi alla Roma . Ecco le sue dichiarazioni.

Prossimo step? “Che possa essere continuo in tutte le partite. Sta crescendo come prestazioni e atteggiamento, ora deve continuare a farlo. Si parla di gol e assist, un giocatore deve essere continuo il più possibile. Questa estate un po’ ero preoccupato, ma chi è andato via è stato ben sostituito. Chi è arrivato sta facendo bene, se troviamo continuità un giovane acquisire consapevolezza e continua a crescere”.