San Valentino, le dediche dei calciatori della Roma. E De Rossi festeggia la figlia

Oggi, 14 febbraio, è San Valentino. La festa degli innamorati. La Roma, per l'occasione, ha postato sul suo profilo Twitter la foto della Curva Sud con il celebre e storico striscione "Ti Amo" per fare gli auguri a tutti i tifosi giallorossi innamorati dell'ASRoma. Grande felicità per Lorenzo Pellegrini, che ha ricevuto tanti palloncini colorati dalla moglie Veronica. Leonardo Spinazzola, su Instagram, ha pubblicato lo scatto del bacio con la moglie Miriam Sette. Rui Patricio ha postato una foto, altrettanto dolce, insieme alla compagna Vera. Anche Paulo Dybala, ha voluto fare una dedica a Oriana Sabatini pubblicando una foto sul lungomare di Santa Severa: "La mia compagna, la mia Valentina". Festa doppia in casa De Rossi, nonostante il probabile imminente esonero dalla Spal: San Valentino è infatti il giorno del compleanno della seconda figlia dell’ex numero 16 romanista. Olivia Rose, la bambina avuta dalla moglie Sarah Felberbaum, oggi compie 9 anni. Un compleanno festeggiato in famiglia con una torta tutta lilla e rosa. Anche Francesco Totti passerà il giorno degli innamorati insieme alla sua Noemi. La coppia, allontanando di fatto le voci di una possibile rottura, è in viaggio per passare San Valentino in una meta speciale.