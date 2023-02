Roma, raccolta di sangue per San Valentino: lunghe file dei tifosi a Garbatella

La Roma invita i propri tifosi ad un gesto d'amore in occasione di San Valentino: la donazione del sangue. Il club giallorosso, infatti, ha lanciato una raccolta, rivolta a tutti i tifosi, in collaborazione con Croce Rossa Italiana. Un'unità mobile è collocata in piazza Damiano Sauli, zona Garbatella, ed è possibile donare dalle 8 alle 12 di oggi, 14 febbraio. I tifosi che decideranno di aderire all'iniziativa riceveranno in omaggio un biglietto per una delle prossime partite casalinghe della Roma, un gadget e uno screening dermatologico dell'Istituto San Gallicano. All'iniziativa, che verrà replicata da molti Roma Club su territorio nazionale e internazionale, hanno già aderito molti romanisti, in fila da questa mattina per donare il sangue.