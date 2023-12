La Superlega scuote il calcio, a Trigoria torna Cristante e Pinto lavora sul mercato

La sentenza della Corte Europea ha scosso la Football Industry, i giallorossi si sono opposti mentre i romanisti non apprezzano la scelta della loro stessa società, intanto cercano il biglietto per il Feyenoord

Redazione

La sentenza della Corte Europea, che ha definito l’illegalità del monopolio della UEFA per organizzare le competizioni calcistiche, potrebbe cambiare il volto che attualmente conosciamo del calcio europeo riportando in vigore il discorso della Superlega. Il “vento del cambiamento”, come lo definiscono gli Scorpions nel loro più celebre successo, ha iniziato a circondare l’intera football industry causando reazioni da parete dei club europei. La Roma, con un comunicato, è stata la prima italiana ad opporsi fermamente al nuovo torneo che ha già un suo format ben definito e delineato. Prenderanno parte alla competizione 64 squadre diverse in tre leghe con criteri di qualificazione basati sul merito sportivo. Intanto, sui canali social i romanisti hanno storto il naso per il comunicato in difesa della UEFA: la finale di Budapest non è mai stata digerita dai tifosi che hanno riempito di commenti di disapprovazione il post della società su X.

Pensieri al campionato: Stirpe, Cristante e gli infortuni delle altre — Al di là della questione politica del calcio internazionale, la giornata a Trigoria ha ripreso a scorrere con regolarità e i ragazzi di Mourinho si sono concentrati sul futuro imminente della squadra. Come si nota da uno scorcio sull’allenamentoCristante è rientrato in gruppo dopo essere stato assente per precauzione nella giornata precedente, mentre Mancini affetto da publagia è rimasto ancora lontano dai campi. Nel mentre, le altre squadre di Serie A si sono trovate a dover fronteggiare alcuni infortuni che non gli permetteranno di affrontare la Roma a pieno organico: il Milan ha comunicato di aver perso Pobega per quattro mesi mentre il Napoli, che non perde contro i giallorossi da 7 partite, si è trovato orfano sia di Elmas che di Olivera nell’allenamento odierno del Konami Training Center. Intorno alla squadra dello Special One non si ferma l’entusiasmo della Città Eterna e i suoi tifosi hanno intasato il sito con interminabili file per accaparrarsi un biglietto per la sfida di Europa League contro il Feyenoord. Intorno alla squadra capitolina si concentra anche l’interesse di altri presidenti di Serie A: Lotito in un’intervista a La Stampa, ha sottolineato il contributo che il Decreto Crescita ha avuto nelle trattative per Mourinho e Lukaku. Nella settimana delle sorprese di Coppa Italia, Maurizio Stirpe presidente del Frosinone in un’intervista a La Gazzetta dello Sport è andato ad analizzare la figura di Eusebio Di Francesco anche nel suo periodo alla Roma.

Calciomercato, da Modesto a Bonucci: gli obiettivi della Roma — Tiago Pinto è in scadenza, come José Mourinho, e mentre la società pensa al suo ipotetico sostituto identificato con François Modesto del Monza l’attuale gm ha identificato alcuni obiettivi in entrata e in uscita. L’ex Juventino Leonardo Bonucci si svincolerà dall’Union Berlino e per la Roma, trovare un difensore è un obbligo nel mercato invernale, come riportato da DAZN l’entourage del giocatore avrebbe avuto dei contatti con Pinto. Intanto dal Brasile si manifesta l’interesse per Matias Vina, attualmente in prestito al Sassuolo. Il terzino, secondo Il Tempo, avrebbe già trovato l’accordo con il Flamengo. Anche Nemanja Matic, ex dei giallorossi, è in cerca di una nuova squadra e secondo quanto riportato da L’Equipe a Gennaio potrebbe lasciare il club francese.

Ascanio Antolini Ossi

