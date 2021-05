La Roma ragiona sul mercato aspettando nuovi ricavi. Karsdorp, niente Euro 2020

A centrocampo piacciono Sabitzer e Maggiore, Cristante interessa alla Fiorentina. Ufficiale il passaggio di Bruno Peres al Trabzonspor. Pellegrini tra i migliori dieci giocatori dell'Europa League

C'è grande fibrillazione anche per l'inizio degli Europei, in programma il prossimo 11 giugno con la sfida tra Italia e Turchia. Tra le fila degli Azzurri, che affronteranno venerdì San Marino nell'ultima amichevole, ci sono anche Spinazzola e Pellegrini , votato intanto tra i dieci migliori giocatori dell' Europa League . I due pezzi pregiati della rosa della Roma oggi si sono ancora allenati a parte con la Nazionale. La loro presenza ad Euro 2020 non sembra però in dubbio. Chi invece non ci sarà nonostante la grande stagione è Rick Karsdorp. L'esterno, dopo la chiamata tra i pre convocati, è stato rispedito a casa dal c.t. dell'Olanda De Boer . All'Europeo potrebbe mancare anche Milik per un nuovo infortunio al ginocchio, attese novità nei prossimi giorni dopo il consulto a Barcellona.

Se la Roma dei grandi è in vacanza, la Primavera torna invece finalmente a gioire sul campo. I ragazzi di Alberto De Rossi battono in casa per 5-3 il Cagliari, riassaporano la vittoria in campionato e puntano di nuovo la vetta della classifica. Molto soddisfatto il tecnico giallorosso, che ha visto finalmente "una squadra adulta" e ha speso parole al miele per Tall: "E' pronto per il calcio dei grandi". Mourinho valuterà anche lui, una volta arrivato a Roma per iniziare la sua prima rovente estate giallorossa.