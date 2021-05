Roma, Karsdorp non andrà agli Europei: l’Olanda lo esclude dai convocati

Nonostante 45 presenze, 1 gol e 6 assist l'esterno giallorosso non è stato chiamato dal commissario tecnico de Boer

Per Rick Karsdorp svanisce definitivamente il sogno Euro 2020. Una delusione dopo una stagione giocata su ottimi livelli. La nazionale olandese ha svelato sui propri canali social i difensori che prenderanno parte alla competizione internazionale al via il prossimo 11 giugno. Tra i selezionati non figura l'esterno della Roma, che pure era stato inserito dal c.t. Frank de Boer nella lista dei pre convocati. Un peccato per Karsdorp, al quale sono stati preferiti tra gli esterni Van Aanolt, Dumfries e Veltman. Non sono state sufficienti le ben 45 presenze stagionali collezionate in giallorosso, condite da 1 gol e ben 6 assist.