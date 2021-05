Roma, dalla nuova maglia New Balance agli abbonamenti: così il club cerca ricavi

Il kit New Balance è in arrivo dopo lo shooting di qualche giorno fa. All'Eur poi cercano un responsabile dell'e-commerce e nuove figure per affiancare il settore commerciale

Marco Prestisimone

Per le nuove maglie della Roma targate New Balance c'è ancora poco da aspettare. Tempi inevitabilmente un po' più lunghi per gli abbonamenti allo stadio Olimpico per la stagione 2021-2022. Ma tra Trigoria e l'Eur sono settimane di lavoro intenso, soprattutto ora che la stagione è finita. Complice l'arrivo di Mourinho l'attenzione mediatica è cresciuta a dismisura e alla Roma non vogliono farsi trovare impreparati. Per questo la rivoluzione voluta dai Friedkin è già cominciata e su LinkedIn sono state aperte diverse posizioni (addirittura 4 nell'ultima settimana). Come quelle del Venue Product Specialist o del Premium Sales Account, che risponderanno al nuovo responsabile dell'area Paolo Monguzzi e al direttore commerciale Brambilla.

Roma-New Balance, quando esce la nuova maglia

Rispetto agli anni passati targati Nike, in cui la Roma indossava la maglia della stagione successiva già nell'ultima giornata di campionato, quest'anno i tempi si sono allungati e i tifosi non conoscono ancora il kit. Ma le novità sono attese a breve: nei giorni scorsi è stato realizzato uno shooting fotografico rimasto top secret. Neanche i portali specializzati, che ogni anno anticipano le uscite ufficiali delle maglie, sono riusciti a scovare informazioni complici anche gli accordi di riservatezza. Venderle, poi, sarà compito (anche) dell'ecommerce specialist, un'altra figura che a viale Tolstoj stanno cercando. Finora la gestione del merchandising online è stata affidata ad “Epi”, una company che gestisce la vendita dei prodotti dei principali club italiani (Inter, Milan, Fiorentina, Juventus). Adesso però alla Roma vorrebbero degli specialisti che gestiscano questa fase delicata dall'interno per aumentare i ricavi anche sotto questa voce.

Abbonamenti e biglietti per la Roma nel 2021-2022

Più lunga l'attesa per le informazioni e i prezzi per biglietti e abbonamenti per lo stadio. La società sta aspettando notizie sulla riaperture e sulla capienza degli impianti dalla fine di agosto. La curiosità per la prima Roma di Mourinho è una calamita che a Trigoria vogliono sfruttare e per questo si stanno studiando soluzioni e offerte per far sapere subito ai tifosi come poter acquistare gli abbonamenti per la stagione 2021-2022. Probabile che venga concessa una fase di prelazione per quei tifosi che avevano sottoscritto l'abbonamento nell'ultima stagione con le porte aperte al pubblico. La capienza per gli Europei è del 25% ma se i dati dovessero essere confortanti inevitabilmente verrà ampliata, per la felicità dei tifosi.