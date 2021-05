Roma, vicino il rinnovo di Mkhitaryan. Si allontana Matic

Il giocatore armeno incontra la dirigenza a Trigoria: pronto un biennale con opzione per il secondo anno

Si avvicina il rinnovo di Henrikh Mkhitaryan con la Roma. Il giocatore armeno, accompagnato dal suo procuratore Mino Raiola, ha incontrato a Trigoria la dirigenza giallorossa per discutere i dettagli del nuovo accordo, le cui condizioni si erano già attivate lo scorso gennaio. Come riporta TMW, per lui pronto un contratto biennale: il nodo da sciogliere è sugli obiettivi da raggiungere per far scattare il secondo anno di ingaggio. Non ci sarebbe però nessuna inconciliabilità tra le parti, e l'ipotesi che la trattativa possa andare a monte è piuttosto remota. Chi invece si allontana dalla Roma è Nemanja Matic. Il centrocampista dello United aveva aperto alla possibilità di un trasferimento, ma la società giallorossa ha raffreddato la pista a causa dell'ingaggio troppo elevato: il giocatore serbo, pupillo di Mourinho, guadagna infatti 7 milioni netti a stagione, cifra fuori portata per le casse della Roma.