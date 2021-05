Primavera, la Roma si rialza: 5-3 al Cagliari e rincorsa al vertice

I ragazzi di Alberto De Rossi ritornano a vincere in campionato

LA PARTITA - La 25ª giornata di campionato lascia spazio al divertimento. Al Tre Fontane arrivano tanti gol, otto in totale, ma la Roma porta a casa i tre punti e questa è la cosa più importante, dopo le battute d'arresto delle ultime partite. La sblocca Tall al 21' in acrobazia, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mentre al 42' Desogus riporta in equilibrio il risultato, vanificando gli sforzi giallorossi. Nella ripresa Tall trova la doppietta su assist di Tomassini, mentre Zalewski vanifica la possibilità di allungare sul 3-1 sbagliando un calcio di rigore. Il giallorosso dagli undici metri prova il tiro centrale ma di potenza, che però viene intercettato da Ciocci con il piede sinistro. Ma la Roma è destinata ad esultare, perché Bove al 62' ci mette del suo su un calcio d'angolo e firma la rete del 3-1. Una partita che si gioca col fiato sospeso, perché nonostante il doppio vantaggio i giallorossi non possono ritenersi al sicuro. E infatti dopo diversi segnali d'allarme, arriva la rete del Cagliari che porta a una sola lunghezza di vantaggio i capitolini. Buttaro, sfortunato, scivola mentre cercava di contenere Contini. Il rossoblù, senza marcatura, si porta in area e firma il 2-3. I ragazzi di De Rossi però non subiscono il contraccolpo e qualche minuto più tardi si riportano in vantaggio con il neo entrato Felix, che ha rilevato Tall alle prese coi crampi. Ma la partita non è ancora finita, perché arriva anche il gol del 5-2, ancora da parte di un subentrato. Podgoreanu si mette in proprio e di prima intenzione fa partire un gran destro a giro dal limite dell'area, che finisce dritto nell'angolino. Non mancano le occasioni da una parte e dall'altra, nonostante ormai il risultato sia in cassaforte. A pochi secondi dal fischio finale l'arbitro concede un rigore al Cagliari, trasformato da Contini.