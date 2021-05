Bruno Peres al Trabzonspor, è ufficiale. La Roma saluta il brasiliano – VIDEO

Messaggio del club giallorosso sui social per l'ex terzino: "Grazie per gli anni trascorsi qui"

Bruno Peres è ufficialmente un nuovo giocatore del Trabzonspor. Dopo la bolgia al suo arrivo all'aeroporto di Trebisonda è stato ratificato oggi il contratto triennale con cui il brasiliano si legherà al club turco per le prossime stagioni. Una partenza annunciata da tempo, visto che la Roma non aveva mai aperto alcuna possibilità di rinnovo con il terzino. I giallorossi hanno omaggiato il giocatore sui social con un saluto speciale: "Ciao Bruno, grazie per questi anni in giallorosso. Ti auguriamo il meglio per il futuro!". Peres saluta la Capitale dopo quasi 100 presenze complessive, collezionate in due diverse esperienze.