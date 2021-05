Fiorentina, Cristante nella lista di Gattuso

Il nuovo tecnico avrebbe richiesto a Commisso il giocatore giallorosso per rinforzare la rosa dei viola. Per i Friedkin occasione plusvalenza

Gennaro Gattuso starebbe già lavorando assieme a Commisso per rinforzare l'organico della Fiorentina. Il primo nome fatto dal nuovo allenatore dei viola, come riporta Francesco Balzani su Leggo, sarebbe quello di Bryan Cristante: il centrocampista avrebbe impressionato Gattuso per la grande versatilità tattica dimostrata in stagione. La trattativa non è delle più semplici: il giocatore è legato alla Roma fino al 2024 e difficilmente verrebbe lasciato partire a meno di 25 milioni, considerato il costo dell'investimento fatto dalla società giallorossa nell'estate del 2019. L'interesse di Gattuso potrebbe però essere una buona occasione per i Friedkin di piazzare una cessione utile a riempire le casse per il mercato in entrata.