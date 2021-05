Roma, Sabitzer o Maggiore per Mourinho: tutti i nomi a centrocampo

Il tecnico portoghese detta a Pinto le sue preferenze per completare il reparto. Veretout, Villar e Cristante riconfermati, Darboe da valutare. Piacciono anche Koopmeiners e Maggiore

José Mourinho inizia a disegnare il centrocampo della Roma per la prossima stagione. Veretout, Villar e Cristante verranno riconfermati a meno di clamorose offerte. Darboe dovrà essere valutato direttamente dal tecnico, per capire se potrà restare oppure se sia più conveniente mandarlo in prestito per fare esperienza. Manca ancora un innesto per chiudere il reparto, e Tiago Pinto si sta muovendo sul mercato in base alle dirette indicazioni di Mourinho. Come riportato oggi su Gazzetta.it sono tre i giocatori maggiormente monitorati dal direttore sportivo: Maggiore, Sabitzer e Koopmeiners. Del centrocampista dello Spezia Pinto parlerà nell'incontro previsto tra poche ore col procuratore Lucci (che segue anche Florenzi e Dzeko, altri due nodi da sciogliere), per Sabitzer si lavora a un possibile scambio con Kluivert, che piace a Mourinho ma che vorrebbe essere riscattato dal Lipsia a 12 milioni più bonus. Per quanto riguarda Koopmeiners ci sarebbero già contatti avanzati con gli olandesi dell'AZ Alkmaar, dove il giocatore quest'anno ha totalizzato 31 presenze e 15 reti in campionato. Mourinho preferirebbe Sabitzer, ma anche l'arrivo di Koopmeiners sarebbe più che sufficiente a completare il centrocampo giallorosso.