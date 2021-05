Roma, Nandez si allontana: il Leeds piomba sull’uruguaiano

Il centrocampista del Cagliari piace molto a Marcelo Bielsa. Con l'arrivo di Mourinho la pista che portava al club giallorosso si è raffreddata

Nahitan Nandez e la Roma non sono destinati ad incontrarsi. Il centrocampista del Cagliari, seguito per diversi mesi dal club giallorosso, ad oggi è molto lontano da un eventuale approdo nella Capitale. L'arrivo di Mourinho ha fatto raffreddare in maniera significativa i discorsi con i rossoblù e, come riporta 'calciomercato.it', sul calciatore sarebbe anche piombato con forza il Leeds. Il patron della squadra inglese Radrizzani è in ottimi rapporti con il presidente dei rossoblù Giulini. Un sodalizio che potrebbe anche rendere trattabile la clausola rescissoria da 36 milioni di euro che ad oggi è necessaria per liberare l'uruguaiano. La perdita di interesse della Roma per Nandez è motivata, oltre che dalla valutazione economica, anche dalle caratteristiche del giocatore, lontane dal prototipo di centrocampista gradito allo Special One.