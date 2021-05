Italia, allenamento mattutino: Pellegrini e Spinazzola hanno lavorato a parte

Individuale per i due giallorossi, ancora alle prese con i rispettivi infortuni muscolari

Pellegrini e Spinazzola continuano il loro programma di recupero personalizzato. E' questa la notizia che arriva direttamente dal raduno dell'Italia, con la Nazionale di Mancini a lavoro per preparare l'amichevole di venerdì contro San Marino, l'ultima prima degli Europei. Di seguito il report: "Prosegue al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (CA) la prima fase del raduno di preparazione al Campionato Europeo in vista dell’amichevole con San Marino in programma venerdì alla ‘Sardegna Arena’ di Cagliari. In mattinata gli Azzurri hanno svolto il primo allenamento di gruppo ed è sceso in campo anche il difensore del Sassuolo Gian Marco Ferrari, convocato ieri da Mancini dopo il forfeit di Manuel Lazzari. Hanno lavorato a parte Pellegrini, Raspadori, Sensi, Spinazzola e Verratti". C'è ottimismo per il recupero dei due giallorossi in vista della rassegna europea: entrambi dovrebbero far parte della lista definitiva dei 26 convocati dal commissario tecnico per Euro 2020.