Spezia, futuro incerto per Maggiore: “Avrei voluto essere un simbolo come Totti”

Il centrocampista apre alla possibilità di una cessione: "Ho dato tanto, e ci sono dei momenti in cui devi fare delle scelte"

Il centrocampista dello Spezia Giulio Maggiore ha rilasciato un'intervista al quotidiano Tuttosport in merito al suo futuro con la squadra di mister Italiano. "Ho pensato di rimanere allo Spezia a lungo", dice il giocatore, "e fare un po' come ha fatto Totti alla Roma, diventare un simbolo. Io però ho dato tanto, e ci sono momenti in cui devi fare delle scelte. Non so ancora cosa succederà, ma di certo se partirò, potrò solo ringraziare chi ha creduto in me davvero". Maggiore dà dunque concretezza alle numerose voci di mercato che da settimane circolano intorno al suo nome. La Roma è la principale indiziata: il nuovo tecnico Mourinho avrebbe già dato la sua approvazione. Nell'affare verrebbero inseriti anche alcuni giocatori giallorossi in esubero, pronti a partire. Occhio però alla concorrenza dell'Atalanta, che ha seguito il centrocampista in quattro occasioni recenti e potrebbe provare a bruciare la Roma sul tempo.