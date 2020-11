La Roma punta il Cluj, ma Carles Perez si ferma. Boldt rinnova con l’Amburgo

Oggi la Roma è tornata in campo per continuare a preparare la sfida di giovedì in Europa League contro il Cluj. Dopo il lunedì di riposo, il gruppo si è diviso in due a Trigoria: la notizia più importante è l’assenza di Carles Perez, che ha fatto lavoro individuale. Lo spagnolo ha accusato un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra e si è aggiunto alla lista degli infortunati: difficile vederlo in campo tra due giorni. Domani qualche indicazione potrà arrivare dal mister Paulo Fonseca, che parlerà in conferenza stampa con Bruno Peres. I giallorossi dovrebbero scendere in campo ancora con le seconde linee, che in ogni caso sembrano aver soddisfatto i Friedkin, sempre più nel mondo Roma tra Primavera e ottimismo crescente. Per il match contro il Cluj è stato designato Matej Jug, arbitro sloveno al primo incrocio con i giallorossi.

Boldt rinnova con l’Amburgo, Spinazzola: no alla Francia

Intanto sfuma definitivamente la pista Jonas Boldt per il nuovo direttore sportivo: il dirigente tedesco ha infatti rinnovato con l’Amburgo fino al 2023. Contro il Cluj è pronto a scendere nuovamente in campo Leonardo Spinazzola, ormai uno dei top player della Roma. In estate il terzino italiano ha scelto nuovamente i giallorossi, dicendo no a un’offerta dalla Francia. Il giocatore e la moglie si trovano molto bene nella capitale e Fonseca lo ha fatto sentire importante in un colloquio andato in scena a cavallo tra la scorsa stagione e quella in corso.

È ancora fresca la ferita per la perdita di Gigi Proietti, grande artista e tifoso romanista: “Nell’anno del secondo scudetto venne a salutarci a Trigoria e si intrattenne a ridere e scherzare con me, Falcao, Liedholm e il presidente Viola. Come tifosi era competente, aggiornato e innamorato di questi colori. Amava la Roma a modo suo. Se lo dovessi paragonare a qualcuno direi Liedholm o Totti”, il racconto di Bruno Conti. Intanto si è conclusa oggi la distribuzione da parte della Roma di 10mila mascherine nelle scuole: ieri hanno partecipato personalmente anche il CEO giallorosso Fienga e il sindaco Virginia Raggi. Il cuore d’oro romanista si riflette anche in Gianluca Mancini, che ha deciso di donare un’incubatrice al reparto di neonatologia del San Pietro Fatebenefratelli di Roma, dove è stata ricoverata la figlia del difensore nata prematura. Infine, la FIGC ha comunicato l’intenzione da parte della Procura di aprire un’inchiesta interna nei confronti della Lazio “per accertare eventuali violazioni ai Protocolli sanitari finalizzati a contenere l’epidemia da Covid-19 approvati dalla Figc e validati dall’Autorità Governativa”.