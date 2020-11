Covid, caos tamponi in casa Lazio: la Procura apre un’inchiesta

La FIGC ha comunicato l’intenzione da parte della Procura di aprire un’inchiesta interna nei confronti della Lazio. La decisione, come confermato dai canali ufficiali della Federazione, è stata presa “per accertare eventuali violazioni ai Protocolli sanitari finalizzati a contenere l’epidemia da Covid-19 approvati dalla Figc e validati dall’Autorità Governativa”.

Una decisione presa a margine di alcuni casi “alterni” di positività al coronavirus nella rosa del club: i nomi attenzionati sono quelli di Immobile, Lucas Leiva e Strakosha, disponibili in campionato e invece fermati dalla Uefa per gli impegni internazionali. L’attaccante e il centrocampista, in particolare, non sono partiti con la squadra per San Pietroburgo e non prenderanno parte al match di Champions League di domani sera tra i biancocelesti e lo Zenit. Dalla nota si apprende che “il Procuratore Chine’ ha disposto due ispezioni presso il Centro sportivo a Formello, durante le quali i rappresentanti del pool costituito in Procura per verificare il rispetto dei Protocolli sanitari hanno ascoltato il presidente Claudio Lotito e il medico sociale Ivo Pulcini, oltre ad acquisire i referti dei tamponi effettuati prima della gara di Champions League Club Brugge-Lazio e del campionato di Serie A Torino-Lazio”.