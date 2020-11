Roma, conclusa la distribuzione delle mascherine: coinvolti anche Fienga e la Raggi

Si è conclusa in data odierna la distribuzione delle 10.000 mascherine da parte della AS Roma, tutte destinate agli alunni di 30 edifici scolastici sul territorio di Roma Capitale. Un’iniziativa pensata e condotta grazie al coinvolgimento dell’associazione Roma Cares e alla quale hanno rivolto estrema attenzione anche calciatori della prima squadra come Gonzalo Villar e Lorenzo Pellegrini.

Ultimi a partecipare all’iniziativa, nel corso della giornata di ieri, sono stati il CEO giallorosso Guido Fienga e la sindaca di Roma Virginia Raggi, che hanno personalmente consegnato alcune mascherine in un istituto scolastico del quartiere San Basilio.

Il primo cittadino della Capitale ha così commentato l’iniziativa: “Ringraziamo la AS Roma e Roma Cares per essersi presi cura dei romani durante il periodo Covid. Ora ricomincia la consegna delle mascherine, peraltro lavabili, di fronte a 30 istituti scolastici. E’ un’iniziativa che coinvolgerà 10.000 persone. E’ un modo con cui istituzioni, associazioni e importanti parti della nostra città collaborano in questo momento sicuramente non facile e farlo con iniziative così simpatiche ed apprezzate anche dai bambini, farlo appunto puntando su di loro, è un modo per arrivare più in profondità con questo messaggio in maniera anche divertente”.

Questo invece il commento del CEO Guido Fienga: “Una delle cose a cui teniamo di più è cercare di essere vicini alla popolazione e ai nostri tifosi, aiutandoli a superare come possiamo questo momento non facile. Sfruttiamo la nostra capacità organizzativa, che utilizziamo per proteggere la nostra squadra, e mettiamo le stesse cose a disposizione dei nostri tifosi e della nostra gente per cercare di aiutarli a superare questo momento”.