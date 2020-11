Roma-Cluj, arbitra lo sloveno Matej Jug. È il primo incrocio coi giallorossi

La Roma contro il Cluj giovedì vuole mettere un piede ai sedicesimi di finale di Europa League. Designato l’arbitro, che sarà lo sloveno Matej Jug. Assistenti i connazionali Matej Žunič e Manuel Vidali, quarto uomo David Smajc. Fischio d’inizio allo stadio Olimpico alle 18.55.

Per Jug è il primo incrocio con la Roma, non il primo con un’italiana: in stagione ha diretto la partita del Milan sul campo del Celtic nell’ultimo turno. Ha 18 presenze in Champions League e 39 in Europa League. Prima volta anche per il Cluj.

Fonseca riproporrà le seconde linee che finora hanno deluso: dentro gli spagnoli Pau Lopez, Villar, Carles Perez e Borja Mayoral. Turno di stop per Spinazzola, Veretout, Smalling e Dzeko. Ci sarà Cristante, mentre Pellegrini può riposare oppure giocare sulla trequarti e permettere a Pedro e Mkhitaryan di riposare.