Trigoria, ripresa in vista del Cluj: Carles Perez fa lavoro differenziato

Per la Roma torna l’Europa League. I giallorossi hanno approfittato del giorno di riposo concesso da Fonseca e oggi sono tornati ad allenarsi a Trigoria in vista del match di giovedì all’Olimpico (ore 18.55). Domani sarà già giorno di rifinitura e di conferenza stampa. Il tecnico portoghese cambia ancora e sceglie ancora la “Roma B” con le seconde linee che in campionato hanno giocato meno. Con ogni probabilità non ci sarà però Carles Perez, che si è fermato per un infortunio muscolare.

INDISPONIBILI

Carles Perez: risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra, in dubbio per il Cluj

Amadou Diawara: positivo al coronavirus, in quarantena

Riccardo Calafiori: positivo al coronavirus, in quarantena

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a novembre

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

Davide Santon: infortunio al flessore della coscia sinistra, out circa un mese

ALLENAMENTO

Ore 11.00 – La Roma è tornata stamattina a Trigoria per l’allenamento dopo il lunedì di riposo. Classico lavoro di scarico per parte del gruppo, seduta in campo per gli altri. Carles Perez fa lavoro differenziato a causa di un risentimento al flessore della coscia sinistra.



PROBABILE FORMAZIONE

Fonseca ripropone le seconde linee. In porta Pau Lopez, in difesa riposa Smalling: Fazio e Kumbulla certi del posto. In mezzo Cristante e Villar con Peres e Spinazzola sulle fasce, con l’ex Juve destinato a giocare solo parte del match. Davanti Pellegrini, Mkhitaryan (pronta staffetta con Pedro) e Mayoral.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Kumbulla, Jesus; Peres, Villar, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.