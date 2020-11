Roma, infortunio per Carles Perez: risentimento al flessore della coscia sinistra

Ancora uno stop per Carles Perez. L’esterno spagnolo ha accusato un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra. È in dubbio per la partita di giovedì sera (ore 18.55) contro il Cluj in Europa League e oggi a Trigoria si è allenato a parte. Un altro ostacolo quindi nell’inizio di stagione complicato dell’ex Barcellona: prima il coronavirus, poi la tonsillite e il primo leggero affaticamento muscolare avvertito contro il CSKA Sofia nella seconda gara del girone che però non l’ha estromesso dai convocati per la partita con la Fiorentina. Anzi, nel finale è anche entrato in campo, senza però riuscire a incidere.

Contro il Cluj quindi Fonseca chiederà ancora uno sforzo a Pedro e Mkhitaryan, probabilmente in una staffetta che farà giocare un tempo all’uno e un tempo all’altro. L’altra maglia sarà per Lorenzo Pellegrini, con Cristante e Villar a centrocampo.