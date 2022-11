La Roma a Trigoria, Karsdorp convocato ma non si presenta. Domani arriva Solbakken

La rottura tra Rick Karsdorp e Mourinho, qualora ce ne fosse bisogno, è praticamente ufficiale. L'olandese era atteso come tutti gli altri giocatori a disposizione al raduno,invece non si è presentato a Trigoria e ha certificato una sorta di punto di non ritorno. Ora una decisione sulla tournée in Giappone andrà presa, visto che la partenza è prevista per martedì. Il tecnico portoghese aveva usato il pugno duro dopo il match col Sassuolo, diretto come al solito: "È schietto, con lui non importa chi sei, se guadagni dieci milioni a settimana. Se non lavori vai in panchina. Se sei una di quelle persone a cui non piace ascoltare dure verità, non ti divertirai", racconta Lucas Moura. Tutto vero, lo hanno capito e sperimentato anche a Roma. Karsdorp difficilmente farà parte dei giocatori che saliranno sull'aereo in direzione Giappone e che invece - tra infortunati e nazionali - vedrà parecchi giovani, da Tahirovic ai papabili Cherubini, Cassano e Missori. Domani nella capitale sbarcherà invece Ola Solbakken, primo acquisto invernale dei giallorossi, pronto a dare alternative a Mourinho per la fascia destra. Lo Special One spera ovviamente che non sia l'ultimo innesto di gennaio, anche se le possibilità di spesa per la Roma sono limitate. I nomi, per gennaio come per giugno, restano quelli di Ndicka, Aouar e soprattutto Frattesi che i giallorossi proveranno di nuovo a riportare a Trigoria in inverno, ma la trattativa è complicata. Per la difesa si segue anche Kiwior dello Spezia, su cui però la concorrenza sta aumentando: l'elenco ora si arricchisce di due big come Atletico Madrid e Tottenham.