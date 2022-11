Boniek: “Vi racconto come ho soffiato Zalewski all’Italia”

Roberto Mancini ha lamentato il fatto che i campioni europei dovrebbero essere qualificati automaticamente ai mondiali..."Mi dispiace che in un torneo a trentadue squadre c siano solo tredici europee e capisco l'amarezza di Mancini per l'assenza dell'Italia, ma se si dovesse garantire la partecipazione automatica dei campioni Uefa, il discorso dovrebbe riguardare anche le altre confederazioni. L'Italia ha perso sul campo il diritto a partecipare al mondiale e per quanto sia difficile da accettare, è un verdetto sportivo. Gli italiani mi rincresce davvero: le generazioni più giovani sono state private del mondiale per dodici anni".