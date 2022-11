Austria-Italia, Zaniolo in panchina nell’amichevole di Vienna: gioca Politano

Dopo i circa 80 minuti giocati a Tirana, Nicolò Zaniolo si siede in panchina nella seconda amichevole di questa finestra per le nazionali che vede l'Italia impegnata contro l'Austria a Vienna. Nel giorno in cui si è aperto il Mondiale in Qatar, che vede gli Azzurri grandi assenti. Mancini, rispetto alla vittoria con l'Albania, effettua quattro cambi inserendo Donnarumma, Gatti, Acerbi e Politano in avanti, proprio al posto del giocatore della Roma.