Nuova Roma made in Japan

La riunione per decidere i calciatori che partiranno per il Giappone è prevista in giornata. Inevitabilmente, però, tra coloro che sono stati convocati per il Mondiale (Rui Patricio, Zalewski, Dybala e Vifia) e altri che stanno smaltendo i rispettivi infortuni (Wijnaldum, Spinazzola, Belotti, Cristante, Pellegrini e Darboe), martedì sull'aereo che porterà la Roma a Tokyo saliranno diversi giovani. Alcuni, leggi Tahirovic e Volpato, sono già sicuri del posto. Mourinho ha già dato loro la possibilità di giocare nelle ultime uscite. Tuttavia, scrive Il Messaggero, ci sono altri in cerca di un posto al sole nelle due amichevoli contro il Nagoya e lo Yokohama che la Roma disputerà venerdì 25 e lunedì 28 novembre. Considerando ad esempio che dei 4 esterni in rosa, soltanto Celik al momento è disponibile (Karsdorp, a meno di ripensamenti odierni, è convocato ma giocherà?), sono quasi certi di avere un biglietto in tasca Missori (ora con l'Italia Under 19) e Keramitsis. Filippo, classe 2004, ha esordito a 17 anni e 8 mesi, al minuto 79 della gara di Conference contro lo Zorya nella passata stagione. È il terzino destro della Primavera allenata da Guidi. A Trigoria, dopo un trascorso alla Romulea, è approdato all'età di 9 anni vincendo due scudetti con l'Under 15 e 17. Nell'ultima stagione di Alberto De Rossi ha iniziato a essere impiegato esterno a tutta fascia come Oliveras, arrivato dalla Cantera del Barcellona, che gioca sulla fascia opposta. Sperano in una chance anche il centrale Chesti ma soprattutto il suo compagno di reparto Keramitsis, giunto a Roma grazie all'Empoli e che lo scorso anno ha esordito contro il Cagliari, ancora minorenne. La qualità del ragazzo è certa ma Mou, in Giappone, se c'è un reparto dove è coperto, è proprio quello dei difensori centrali. Nonostante questo, il greco dovrebbe essere comunque premiato.