Scaloni: “Roma scelta intelligente di Dybala”

"Una scelta molto intelligente quella di Dybala perché Roma è una città spettacolare e perché pensavo potesse diventare un idolo. Ha trovato un allenatore capace di sfruttarlo al meglio, il cambio mi è piaciuto. Noi c.t. guardiamo come un giocatore s’inserisce in una squadra, Paulo si è incastrato alla perfezione tanto nella Roma come nella particolarità di Roma. E poi come persona è spettacolare, nel gruppo è fondamentale e gli vogliamo un gran bene" . Queste sono le proale di Lionel Scaloni, C.t. dell'Argentina, parlando del passaggio di Paulo Dybala alla Roma all'interno di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.