Dybala festeggia la promozione dell’Instituto Cordoba: “La gloria è di prima classe”

Paulo Dybala festeggia la promozione della sua prima squadra da calciatore professionista: l'Instituto Atlético Central Cordoba. Queste sono le parole dell'attaccante giallorosso riportate in una storia Instagram sul suo profilo: "Dove doveva essere sempre. Congratulazioni. La gloria è di prima classe". Il club di Cordoba dalla prossima stagione tornerà a giocare in Primera División, la massima divisione del calcio argentino. Nell'Instituto la Joya ha mosso i suoi primi passi da calciatore, segnando 9 gol in 19 partite.