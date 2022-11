Orsato e il vantaggio sul rigore per l’Ecuador: in Juve-Roma aveva fatto il contrario

Una scelta che non è passata inosservata ai tifosi giallorossi e non solo, che anche sui social hanno evidenziato subito come lo stesso fischietto di Schio abbia agito diversamente un anno fa in Juve-Roma. Ovvero fischiando immediatamente, e con tempo di reazione minimo, il calcio di rigore per la squadra di Mourinho. Nell'istante in cui Tammy Abraham - appena subito il fallo in area - stava per segnare comunque un gol a botta sicura. Poi l'errore di Jordan Veretout dal dischetto, il ko finale, e le polemiche che durano tuttora. Anche perché nell'intervallo del match dell'Allianz del 17 ottobre 2021, lo stesso Orsato a Cristante aveva risposto: "E che dai la colpa a me se hai sbagliato il rigore?". Ma soprattutto aveva spiegato che "sui rigori non si dà vantaggio". A distanza di un anno, una differenza di fischio che non è piaciuta affatto ai romanisti.