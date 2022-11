Roma, Karsdorp non risponde alla convocazione a Trigoria. È rottura con Mourinho

Il terzino olandese non ha risposto alla convocazione al raduno in programma oggi pomeriggio. Difficile ora immaginare anche la sua presenza nella tournée in Giappone

L'avventura di Rick Karsdorp nella Capitale sembra essere ormai arrivata al capolinea. L'olandese non si è presentato al raduno di questo pomeriggio a Trigoria dopo una settimana di riposo concessa dal tecnico. José Mourinho, dopo le pesanti parole nel post partita di Sassuolo-Roma, ha provato a ricucire i rapporti convocandolo per il raduno prima della partenza per la tournée in Giappone, ma la mancata risposta dell'olandese ha il sapore di un addio. I giallorossi, dopo una settimana di pausa e di riflessioni, si sono ritrovati questo pomeriggio intorno alle 15:30 nel centro sportivo di Trigoria. Al 'Bernardini' c'è stato il primo allenamento di questa pausa per il Mondiale in Qatar con l'assenza di infortunati e convocati in nazionale. Karsdorp, che è a disposizione, non si è presentato e ora è molto difficile immaginare una sua presenza nell'impegno asiatico in programma tra il 22 e il 29 novembre.