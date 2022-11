Moura: “Mourinho è schietto. Non gli importa chi sei, se non lavori stai in panchina”

Lucas Moura, esterno del Tottenham, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Flow Sport Club. Il brasiliano, ha parlato anche della sua esperienza sotto la guida tecnica di Mourinho, sulla panchina degli Spurs dal 2019 al 2021: "L’allenatore con cui mi è piaciuto di più lavorare è stato Mourinho. Ti guarda negli occhi ed è molto trasparente. A volte mi chiedeva ‘Come stai?’ e io gli dicevo ‘Sto bene’ e lui diceva ‘Davvero? Perché nell’ultima partita hai giocato una m***a". Questo il primo messaggio di Lucas Moura che poi ha continuato a parlare dello Special One: “È schietto, con lui non importa chi sei, puoi guadagnare dieci milioni a settimana, ma se non lavori ti fa sedere in panchina. La stampa crea un’immagine di lui totalmente diversa da com’è. Se sei una di quelle persone a cui non piace ascoltare alcune dure verità, non ti divertirai a lavorare con lui. Alla fine vedrai che lui aveva ragione”.