Karsdorp, presentato certificato con “problemi psicologici”. Tokyo attende la Roma

Aumenta il numero delle pretendenti per Rick Karsdorp. L'ultimo club che ha chiesto informazioni, è l'Inter che sta monitorando la vicenda e che potrebbe presentare un'offerta nella finestra di mercato invernale. Pinto è a caccia di un terzino destro. Piace Bellerin che però vorrebbe tornare al Betis ma il Barcellona sta spingendo per un trasferimento in giallorosso . Sul mercato oltre alle pista che portano in Spagna ( Bellerin e Odriozola ) resta viva anche quella di Bereszynski , il polacco in forza alla Sampdoria . Frattesi è tornato a parlare del suo futuro: “Questa stagione mi servirà per fare il salto di qualità”.

Qatar 2022, delusione per Zalewski e Dybala

Si sono disputate le prime gare del girone C. L'Argentina ha perso a sorpresa contro l'Arabia Saudita e Dybala non è sceso in campo neanche un minuto. Non sono mancate le lamentele con il ct per la panchina di Paulo: "In panchina non c'è un giocatore che possa entrare e cambiare la partita, e nemmeno un attaccante. L'unico che poteva farlo, non è entrato". Delusione anche per Zalewski, la Polonia non va oltre lo 0-0 contro il Messico. L'esterno della Roma è rimasto in campo per tutto il primo tempo.