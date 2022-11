Qatar 2022, Argentina-Arabia Saudita: Dybala parte dalla panchina

La Joya potrebbe entrare a gara in corsa e giocare la prima partita del torneo

Inizia anche il Mondiale dell'Argentina. Messi e compagni affronano l'Arabia Saudita per una sfida che almeno sulla carta è la più semplice del girone. Sciolti gli ultimi dubbi di formazione: Dybala non partirà dal 1' mentre la 'Pulce' è a disposizione del mister nonostante il problema alla caviglia. La Joya potrebbe entrare a gara in corsa e giocare la prima partita del torneo. Queste le formazioni ufficiali: