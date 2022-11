Karsdorp ancora latitante, l’addio è a un passo. Resta viva la pista Bereszynski

L’olandese anche ieri non si è visto a Trigoria, ma la società lo ritiene convocato per la tournée in Giappone

Redazione

Lui non si presenta ancora a Trigoria, lei chiede aiuto ai suoi followers per trovare una brava massaggiatrice dalle parti di Amsterdam. La giornata della famiglia Karsdorp ieri è scivolata via così, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, con Rick che per il secondo giorno consecutivo ha saltato l’appuntamento con gli allenamenti agli ordini di José Mourinho e Astrid - la compagna del terzino olandese - che invece evidentemente aveva bisogno di rilassarsi, magari stressata dalla situazione attuale che sta vivendo il marito. Insomma, la rottura tra Rick e la Roma oramai sembra più netta e la possibilità che la vicenda possa tornare sui binari iniziali sembra alquanto complicata.

La rottura tra Mourinho e Karsdorp si è materializzata oltre dieci giorni fa, a Reggio Emilia, subito dopo Sassuolo-Roma, dopo che l’allenatore della Roma ha accusato Rick di scarsa professionalità e di aver «tradito» il gruppo. Affermazioni pesanti, che hanno suscitato anche la rabbia dell’olandese, ancora oggi convintissimo di non aver fatto nulla di così graver per meritare quel trattamento lì. Di certo c’è che la Juventus continua a seguire da vicino la situazione ed è pronta a prendere il terzino già alla riapertura del mercato, ma solo in prestito secco. La sua situazione in Italia è seguita da vicino anche dal Bologna, mentre in Francia è vivo l’interesse di due club del valore di Lione e Marsiglia, che accoglierebbero il terzino a braccia aperte subito dopo la sosta per il Mondiale.

La Roma, nel frattempo, aspetta di capire che sviluppi prenderà la vicenda, forte del fatto che a Karsdorp verrà comunque comminata una multa pari al massimo ipotizzabile (il 30% dello stipendio mensile). Sul mercato oltre alle pista che portano in Spagna (Bellerin e Odriozola) resta viva anche quella di Bereszynski, il polacco in forza alla Sampdoria.