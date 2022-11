Karsdorp presenta alla Roma un certificato con “problemi psicologici”

Tra le mura di Trigoria, continua a tenere banco il caso Karsdorp. Il terzino olandese non si è presentato nemmeno oggi presso il Centro Sportivo e non è di conseguenza partito con la squadra per la tournée in Giappone in programma fino al 29 Novembre. Come riportato da Sky, nei giorni scorsi il classe '95 avrebbe comunicato al club i motivi della sua assenza ovvero dei problemi di natura psicologica, con tanto di certificato firmato da un medico di fiducia. Karsdorp, dopo aver consultato i propri avvocati, si sente forte della sua posizione in previsione anche di una eventuale causa. Il club in un primo momento ha cercato di risolvere la situazione senza andare allo scontro con il giocatore, ma ora ha convocato l'olandese per svolgere nuovi controlli con i medici del club.