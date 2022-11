Argentina-Arabia Saudita 1-2: la rabbia dei tifosi per la panchina di Dybala

Esordio da incubo per l'Argentina che perde inaspettatamente per 2-1 contro l'Arabia Saudita. Alla squadra di Scaloni, una tra le favorite per la vittoria del Mondiale, non basta il rigore di Messi. Prima Al Shehri e poi Salem Al Dawsari ribaltano i pronostici. Su Twitter tra lo stupore ti tutti - "Siamo nel multiverso. Non so più che cosa sia reale" - non sono mancate le lamentele con il ct per la panchina di Paulo Dybala. "In panchina non c'è un giocatore che possa entrare e cambiare la partita, e nemmeno un attaccante. L'unico che poteva farlo, non è entrato." oppure "Qualcuno chieda a Scaloni perché odia Dybala così tanto ". Infatti nonostante lo svantaggio e la difficoltà degli attaccanti argentini di scardinare la difesa saudita, Scaloni non ha regalato nessun minuto al 21 della Roma. Il cammino dell’Argentina, dunque si complica: ora Messi e compagni dovranno battere Polonia e Messico, le altre due avversarie nel girone, e il compito non sarà per niente facile.