Casa Roma, maxischermi e Totti-Nakata: Tokyo si prepara all’arrivo dei giallorossi

Proprio in queste ore, la Roma è in volo per raggiungere Tokyo, la capitale del Giappone, dove rimarrà fino al prossimo 29 novembre. I giallorossi atterreranno all'aeroporto Tokyo-Haneda alle 11:35 circa di domani mattina. Al loro arrivo, calciatori e tifosi, troveranno tutto allestito con attività già programmate. La base operativa, rinominata "Casa Roma", si troverà in un palazzo di Shibuya, una delle zone più dinamiche della città famosa per la presenza di megaschermi su ogni edificio, oltre ad essere uno dei 23 quartieri speciali. Nel piano terra, i tifosi troveranno lo store del club mentre al primo piano, è stata organizzata una sala d'intrattenimento nella quale verranno trasmesse le partite. Al secondo piano invece è stata allestita la cosiddetta "sala dei ricordi" che al suo interno avrà oltre al trofeo della Conference League conquistato lo scorso anno a Tirana, anche dei cimeli riguardanti Francesco Totti e Hidetoshi Nakata, ex centrocampista giallorosso e idolo indiscusso del popolo nipponico.