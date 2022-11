Mercato, Bellerin vuole il Betis: il Barcellona lo spinge verso la Roma

La Roma è a caccia di un rinforzo sulla fascia destra. Bellerin è un obiettivo di Pinto e Mourinho ha già dato l'ok per l'operazione. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Sport.es il terzino vorrebbe tornare al Betis ma il Barcellona sta spingendo per un trasferimento in giallorosso. Infatti la Roma è disposta a chiudere subito la trattativa mettendo dei soldi sul piatto. Un piccolo toccasana per le casse del club blaugrana. Il gm portoghese continua a guardarsi intorno, Karsdorp lascerà la Capitale e dovrà essere sostituito nel mercato di riparazione.