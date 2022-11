Qatar 2022, Messico-Polonia 0-0: Zalewski in campo 45′.

E' partito oggi il Mondiale della Polonia di Nicola Zalewski che ha affrontato il Messico allo Stadium 974. L'esterno classe 2002 è partito dal primo minuto ed è il primo giallorosso a disputare un match nei Mondiali in Qatar visti i 90 minuti in panchina per Dybala con l'Argentina oltre all'esordio che avverrà solo nei prossimi giorni per il Portogallo di Rui Patricio e l'Uruguay di Vina. L'esterno non ha disputato una bella partita ed è stato sostituito dopo il primo tempo. Il match si è concluso 0-0 con Lewandowski che ha sbagliato un calcio di rigore.