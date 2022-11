Frattesi: “Questa stagione mi servirà per fare il salto di qualità”

Davide Frattesi è tornato a parlare del suo futuro. Il centrocampista del Sassuolo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cronache di Spogliatoio, parlando anche della possibilità di lasciare il club neroverde ma anche del suo ruolo: "Perché sto segnando di più? Ho cambiato ruolo. Lo scorso anno giocavo a due ed era più difficile andare in avanti. Questa stagione mi è espressamente richiesto di attaccare l’area avversaria". Questo il primo messaggio di Frattesi che poi prosegue: "Il cambio di ruolo parte a inizio anno. Dionisi mi ha detto ‘Davide, sei una delle mezzali più forti del campionato. Cambio modulo soprattutto per te’. Ragionandoci, un anno da mezzala mi serve per crescere ancora. Ho 23 anni e tra tutti i ruoli del centrocampo, il play basso è quello che ho meno come caratteristiche. Anche perché mi verrebbe da spingermi in avanti. Quando si va in una squadra che fa più competizioni, è necessario saper interpretare più ruoli e farlo bene".