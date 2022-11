Karsdorp, continua l’ammutinamento. C’è una multa in arrivo

Nemmeno ieri Karsdorp si è presentato a Trigoria, aumentando lo strappo con la Roma che fino all'ultimo ha provato a ricucire e che lo aveva inserito nella lista dei calciatori che oggi pomeriggio partiranno per la tournée in Giappone, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Una lista di cui non fa parte Cristante, che rimarrà nella Capitale per lavorare da solo dopo l'operazione allo scafoide della mano sinistra a cui si è sottoposto nei giorni scorsi. Il centrocampista non partirà con i compagni, così come l'olandese che ha deciso di ignorare la convocazione e riceverà una multa molto salata. Karsdorp non solo non si è visto a Trigoria, ma è rimasto in Olanda, per la precisione ad Amsterdam, dove si trova dal 13 novembre, giorno di Roma-Torino, gara per cui non era stato convocato. Dopo il cuore spezzato pubblicato su Instagram la settimana scorsa, l'esterno è in silenzio social, ma la moglie Astrid no e ieri ci ha tenuto a rendere pubblica la sua richiesta per una "brava massaggiatrice che venga a casa mia ad Amsterdam". Ricerca sicuramente più facile rispetto a quella di una nuova squadra per il marito, che ha dato mandato al proprio agente di sondare il mercato italiano e non solo. Difficile che Tiago Pinto riesca nel miracolo di monetizzare la sua cessione a gen-naio, più probabile che possa partire in prestito (la Juventus e il Bologna sono interessate) fino al termine della stagione: una soluzione che consentirebbe alla Roma di avere più tempo per trovare a giugno una sistemazione che vada bene per tutti.