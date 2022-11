Mercato Roma, anche l’Inter ha messo gli occhi su Karsdorp

Aumenta il numero delle pretendenti per Rick Karsdorp. L'olandese, che non si è presentato agli allenamenti e non sarà presente nella tounrée in Giappone, ha ormai rotto definitivamente con la Roma e presumibilmente verrà ceduto a gennaio. Come riportato da Tuttomercatoweb, l'ultimo club che ha chiesto informazioni, è l'Inter che sta monitorando la vicenda e che potrebbe presentare un'offerta nella finestra di mercato invernale. Oltre ai nerazzurri, sul terzino classe '95 c'è anche la Juventus. Karsdorp nei giorni scorsi ha motivato la sua assenza, attribuendola a dei problemi di natura psicologica ma nonostante questo, la sua storia nella Capitale sembra però ormai arrivata al capolinea.