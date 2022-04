Inter-Roma, si accende la polemica su Sozza. Oliveira vuole restare

Sold out per la sfida con il Leicester anche il settore ospiti in Inghilterra. Il Milan riscatterà Florenzi

Il fenomeno del bagarinaggiocolpisce anche Roma-Leicester. Nella giornata di ieri, il sito web ufficiale della Roma è stato letteralmente preso d'assalto sia dai tifosi: ""Il Club consiglia fortemente ai propri tifosi di evitare l’acquisto di biglietti su canali non ufficiali e non autorizzati". In casa e in trasferta. Dopo aver imbottito l'Olimpico nella gara di ritorno anche oggi è giornata di file virtuali per i tifosi della Roma che vogliono seguire la squadra a Leicester il 28 aprile per la semifinale d'andata di Conference League. La vendita del settore ospiti è iniziata alle 10 e in pochi minuti ha visto oltre 2000 persone in fila. Considerato che a disposizione c'erano 1600 biglietti il sold out è arrivato dopo appena mezz'ora dall'apertura dei botteghino. Rodgers vuole battere la Roma: “Adesso che siamo in corsa, vogliamo la Conference. Daremo tutto per farcela". Il Leicester ha mille motivazioni per imporsi in Europa. È a metà classifica in Premier, lontano da qualsiasi traguardo. La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari della 35esima, 36esima e 37esima giornata di campionato, i giallorossi affronteranno Bologna, Fiorentina e Venezia sempre alle 20.45.