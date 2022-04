Leicester-Roma, in mezz’ora sold out anche il settore ospiti!

Dopo la ressa (virtuale) di ieri per la gara di ritorno, oggi file anche per quella di andata in Inghilterra. I biglietti a disposizione sono 1600

In casa e in trasferta. Dopo aver imbottito l'Olimpico nella gara di ritorno anche oggi è giornata di file virtuali per i tifosi della Roma che vogliono seguire la squadra a Leicester il 28 aprile per la semifinale d'andata di Conference League. La vendita del settore ospiti è iniziata alle 10 e in pochi minuti ha visto oltre 2000 persone in fila. Considerato che a disposizione c'erano 1600 biglietti il sold out è arrivato dopo appena mezz'ora dall'apertura dei botteghini. Il prezzo del Settore Ospiti (Block M2-M3) è di 45 euro e si poteva prendere un solo tagliando. Il club specifica anche che la prenotazione online prevede l’acquisto di un voucher pdf, che darà diritto al ritiro del biglietto valido per l’accesso allo stadio presso il Meeting Point che sarà allestito presso la città di Leicester il giorno della partita per tutti i tifosi romanisti. L’acquisto del voucher non costituisce diritto di prelazione per l’eventuale finale.