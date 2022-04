Inter-Roma, annullata la conferenza stampa di Mourinho

Il tecnico portoghese non parlerà alla vigilia della sfida contro i nerazzurri

Due giorni a Inter-Roma, i giallorossi arrivano da 12 risultati utili consecutivi mentre i nerazzurri sono reduci dalla vittoria nel derby in Coppa Italia. Mourinho non terrà la conferenza stampa mentre domani alle 12.30 ci sarà quella di Inzaghi. Lo Special One non ha mai parlato quest'anno prima di una gara contro la sua ex squadra, sia in campionato che in Coppa Italia. Tutti disponibili per l'ex allenatore della Lazio ad eccezione di Vidal che è in dubbio. Non ci sarà sicuramente Zaniolo, squalificato per una giornata dal giudice sportivo dopo l'ammonizione presa nella gara con il Napoli.