Mercato Roma, Florenzi verrà riscattato anche con la nuova proprietà del Milan

Il terzino destro lascerà definitivamente la capitale nella prossima stagione

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport non ci dovrebbero essere problemi per il riscatto di Alessandro Florenzi da parte del Milan. Il terzino ha convinto tutti a Milanello e si trasferirà definitivamente anche nel caso in cui Investcorp dovesse acquistare il club. La richiesta della Roma è sempre di 4,5 milioni di euro mentre Maldini continua a chiedere uno sconto. L'ex capitano dei giallorossi ha disputato diverse gare in stagione. In questo momento è alle prese con un problema al ginocchio che lo terrà fuori fino alla fine del campionato.